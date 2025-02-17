Прем'єр Британії відвідає Вашингтон для зустрічі з Трампом наступного тижня

Офіс прем'єра Великої Британії підтвердив, що Кір Стармер зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом наступного тижня, коли відвідає Вашингтон.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Підтвердження зустрічі з'явилося на тлі того, що прем'єр-міністр применшує будь-які розбіжності зі США щодо України та європейської безпеки після того, як Дональд Трамп в односторонньому порядку розпочав переговори з Росією і заявив, що Європа повинна взяти на себе більше відповідальності за власну оборону.

Офіційний речник прем'єр-міністра повідомив журналістам про теми, що стоять на порядку денному зустрічі з Трампом: "Буде широке коло питань, над якими ми працюватимемо з новою адміністрацією США".

"Прем'єр-міністр з нетерпінням чекає на зустріч з президентом Трампом, щоб обговорити, як ми можемо поглибити особливі відносини у сфері торгівлі, інвестицій та безпеки", – сказав речник.

Американський президент Дональд Трамп минулого тижня заявив, що зустрінеться з прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером "дуже скоро".

13 лютого британський премʼєр-міністр заявив, що підтримує вступ України в НАТО після заяв адміністрації президента США, де це відкинули як частину "мирного врегулювання" війни.

Також Кір Стармер заявив, що готовий відправити британські війська в Україну для виконання миротворчих обов'язків.