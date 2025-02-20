Макрон збирає лідерів партій, щоб обговорити Україну і безпеку в Європі

Президент Франції Емманюель Макрон у четвер, 20 лютого, проведе зустріч в Єлисейському палаці з лідерами політичних партій.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Об 11 ранку в четвер Макрон прийме лідерів партій в Єлисейському палаці "для зустрічі, присвяченій ситуації в Україні та питанням безпеки в Європі", йдеться у заяві Єлисейського палацу.

Лідери низки політичних сил вже повідомили, що візьмуть участь у зустрічі з Макроном.

Як відомо, Макрон ініціював дві зустрічі з колегами з Європейського Союзу, а також з Канади, Ісландії та Норвегії після того, як спеціальний посланник президента США щодо Росії і України Кіт Келлог заявив, що Штати не бачать Європу за столом переговорів про припинення російсько-української війни.

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