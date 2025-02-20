Макрон собирает лидеров партий, чтобы обсудить Украину и безопасность в Европе

Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг, 20 февраля, проведет встречу в Елисейском дворце с лидерами политических партий.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

В 11:00 в четверг Макрон примет лидеров партий в Елисейском дворце "для встречи, посвященной ситуации в Украине и вопросам безопасности в Европе", говорится в заявлении Елисейского дворца.

Лидеры ряда политических сил уже сообщили, что примут участие во встрече с Макроном.

Как известно, Макрон инициировал две встречи с коллегами из Европейского Союза, а также из Канады, Исландии и Норвегии после того, как специальный посланник президента США по России и Украине Кит Келлог заявил, что Штаты не видят Европу за столом переговоров о прекращении российско-украинской войны.

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