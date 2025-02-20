У Франції розповіли, про що Макрон говоритиме з Трампом під час візиту до США

Державний секретар Франції у справах Європи Бенжамен Хаддад підтвердив, що президент Емманюель Макрон наступного тижня вирушить з візитом до США.

Його заяву наводить Le Figaro, повідомляє "Європейська правда".

Хаддад підтвердив заяву президента США Дональда Трампа про те, що він зустрінеться зі своїм французьким колегою "дуже скоро, можливо, в понеділок".

"Він (Макрон. – Ред.) приїде, щоб виступити від імені європейців і сказати, що майбутнє України не може бути вирішене без них", – зазначив він.

Хаддад вважає, що Європа має низку козирів, які можна розіграти на переговорах, починаючи з підтримки України, яка "більша, ніж Сполучених Штатів".

Він також назвав як важелі "економічний тиск на Росію" і "нашу здатність надати гарантії безпеки".

Коментуючи слова Трампа про те, що Зеленський є "диктатором без виборів", Хаддад підкреслив, що "єдиний диктатор у цій війні – Путін, а Зеленський – герой".

Раніше радник Трампа з національної безпеки Майк Волц заявив, що Макрон наступного тижня здійснить візит до Сполучених Штатів на тлі активізації "миротворчих зусиль" адміністрації Трампа.

Також наступного тижня приїде до Вашингтона прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.