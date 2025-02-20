У Румунії стурбовані, як США відреагують на вимогу РФ забрати сили НАТО зі "східного флангу"

На перемовинах у Саудівській Аравії Росія нібито попросила США для "нормалізації відносин" вивести сили НАТО зі Східної Європи, і хоча цю вимогу початково відкинули, вона викликає тривогу на тлі курсу, який взяла нова адміністрація Білого дому.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у публікації Financial Times.

Керівник офісу президента Румунії і радник з безпекових питань Крістіан Дьяконеску сказав, що на зустрічі в Ер-Ріяді Москва вимагала виведення сил НАТО зі Східної Європи, і хоча американська делегація відкинула цю вимогу, залишається побоювання, на які поступки готовий піти Дональд Трамп задля якоїсь домовленості з Росією.

На його думку, під час очікуваних візитів лідерів Британії і Франції до Вашингтона торкнуться у тому числі цього питання, і Стармер з Макроном будуть переконувати Трампа не йти на цю вимогу.

Дьяконеску бачить у поновленні діалогу Вашингтона і Москви загрозу "нової Ялти" з поділом Європи на "сфери впливу".

Один з неназваних східноєвропейських посадовців зазначив, що у столицях регіону насправді стурбовані тим, як можуть далі розвиватись події, і не впевнені, чи почують їх у Білому домі.

"Залишається ризик і побоювання, що Росія хитрощами видурить щось у Вашингтона в обмін на зрушення у питанні України", – зазначив неназваний співрозмовник.

Також за інформацією FT США не хочуть називати Росію агресором у заяві "Групи семи" до третьої річниці повномасштабної війни.

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