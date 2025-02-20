В Румынии обеспокоены, как США отреагируют на требование РФ забрать силы НАТО с "восточного фланга"

На переговорах в Саудовской Аравии Россия якобы попросила США для "нормализации отношений" вывести силы НАТО из Восточной Европы, и хотя это требование изначально отвергли, оно вызывает тревогу на фоне курса, который взяла новая администрация Белого дома.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации Financial Times.

Руководитель офиса президента Румынии и советник по вопросам безопасности Кристиан Дьяконеску сказал, что на встрече в Эр-Рияде Москва требовала вывода сил НАТО из Восточной Европы, и хотя американская делегация отвергла это требование, остается опасение, на какие уступки готов пойти Дональд Трамп ради договоренности с Россией.

По его мнению, во время ожидаемых визитов лидеров Британии и Франции в Вашингтон коснутся в том числе этого вопроса, и Стармер с Макроном будут убеждать Трампа не идти на это требование.

Дьяконеску видит в возобновлении диалога Вашингтона и Москвы угрозу "новой Ялты" с разделением Европы на "сферы влияния".

Один из неназванных восточноевропейских чиновников отметил, что в столицах региона на самом деле обеспокоены тем, как могут дальше развиваться события, и не уверены, услышат ли их в Белом доме.

"Остается риск и опасения, что Россия хитростью выманит что-то у Вашингтона в обмен на сдвиги в вопросе Украины", – отметил неназванный собеседник.

Также по информации FT США не хотят называть Россию агрессором в заявлении "Группы семи" к третьей годовщине полномасштабной войны.

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