В Італії розслідують вибухи, які пошкодили імовірний танкер "тіньового флоту" РФ

Прокуратура Італії розпочала розслідування за підозрою в тероризмі після серії вибухів неподалік від італійських берегів на нафтовому танкері Seajewel, який, імовірно, належить до російського "тіньового флоту".

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Танкер Seajewel у суботу, 15 лютого, перебував у порту Савона на півночі Італії, коли на ньому стались кілька вибухів. У результаті на судні утворилась пробоїна нижче ватерлінії.

Не відразу було зрозуміло, хто несе відповідальність за ймовірний напад на Seajewel. Журналісти раніше встановили, що танкер перед тим заходив до російського порту і може належати до "тіньового флоту" РФ.

"Ми забрали чорну скриньку, судно не було арештоване", – заявив агентству Reuters головний прокурор Генуї Нікола П'яченте, коментуючи вибух на Seajewel.

За його словами, антитерористичний відділ прокуратури Генуї розслідує "корабельну аварію з терористичним умислом".

Законодавці з опозиційного італійського "Руху 5 зірок" назвали інцидент "терористичним за своєю природою" і закликали подати звіт до парламенту після завершення розслідування.

Перед цим у Середземному морі вибухами були пошкоджені три інші танкери, які перед тим заходили в російські порти. Серед них – судно "Урса Майор", яке могло бути призначене для евакуації російських військових із Сирії.