В Италии расследуют взрывы, которые повредили вероятный танкер "теневого флота" РФ

Прокуратура Италии начала расследование по подозрению в терроризме после серии взрывов неподалеку от своих берегов на нефтяном танкере Seajewel, который, вероятно, принадлежит к российскому "теневому флоту".

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Танкер Seajewel в субботу, 15 февраля, находился в порту Савона на севере Италии, когда на нем произошли несколько взрывов. В результате на судне образовалась пробоина ниже ватерлинии.

Не сразу было понятно, кто несет ответственность за вероятное нападение на Seajewel. Журналисты ранее установили, что танкер перед тем заходил в российский порт и может принадлежать к "теневому флоту" РФ.

"Мы забрали черный ящик, судно не было арестовано", – заявил агентству Reuters главный прокурор Генуи Никола Пьяченте, комментируя взрыв на Seajewel.

По его словам, антитеррористический отдел прокуратуры Генуи расследует "кораблекрушение с террористическим умыслом".

Законодатели из оппозиционного итальянского "Движения 5 звезд" назвали инцидент "террористическим по своей природе" и призвали подать отчет в парламент после завершения расследования.

Перед этим в Средиземном море взрывами были повреждены три других танкера, которые перед тем заходили в российские порты. Среди них – судно "Урса Майор", которое могло быть предназначено для эвакуации российских военных из Сирии.