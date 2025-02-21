Угорщина починає будівництво власного порту в італійському Трієсті

Угорщина почала будівництво власного порту в італійському місті Трієст на Адріатичному морі, проєкт готували вже багато років.

Про це повідомляє 444.hu, пише "Європейська правда".

У четвер представник МЗС Угорщини Левенте Мадяр оголосив, що будівництво угорського порту у Трієсті офіційно розпочалося.

"Через 107 років після втрати угорського порту у Рієці наша держава знову буде мати свою морську інфраструктуру", – зазначив він.

Понад п’ять з половиною років тому Угорщина анонсувала плани будувати порт у Трієсті й взяла цю територію за кількасот кілометрів від власного кордону в концесію на 60 років, щоб мати свою інфраструктуру на морі. Завершення будівництва планують орієнтовно на 2028 рік.

Левенте Мадяр зазначив, що цей проєкт створить "значні можливості для угорської економіки" та спростить логістику для експорту на зовнішні ринки. Через порт зможе проходити близько 2,5 млн тонн вантажів на рік.

Площа портової зони у морі складатиме близько 50 тисяч квадратних метрів, логістичної бази на суходолі – близько 30 гектарів.

Офіційний Будапешт нерідко нарікає на те, що не має виходу до моря, у тому числі в обґрунтуванні свого небажання відмовлятись від російської нафти й газу.

Угорські політики нерідко згадують про територіальні втрати Угорщини за підсумками Першої світової війни, що час від часу спричиняє напругу з усіма сусідами.

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