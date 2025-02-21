Венгрия начинает строительство собственного порта в итальянском Триесте

Венгрия начала строительство собственного порта в итальянском городе Триест на Адриатическом море, проект готовили уже много лет.

Об этом сообщает 444.hu, пишет "Европейская правда".

В четверг представитель МИД Венгрии Левенте Мадяр объявил, что строительство венгерского порта в Триесте официально началось.

"Через 107 лет после потери венгерского порта в Риеке наше государство снова будет иметь свою морскую инфраструктуру", – отметил он.

Более пяти с половиной лет назад Венгрия анонсировала планы строить порт в Триесте и взяла эту территорию в нескольких сотнях километров от собственной границы в концессию на 60 лет, чтобы иметь свою инфраструктуру на море. Завершение строительства планируют ориентировочно на 2028 год.

Левенте Мадяр отметил, что этот проект создаст "значительные возможности для венгерской экономики" и упростит логистику для экспорта на внешние рынки. Через порт сможет проходить около 2,5 млн тонн грузов в год.

Площадь портовой зоны в море составит около 50 тысяч квадратных метров, логистической базы на суше – около 30 гектаров.

Официальный Будапешт нередко сетует на то, что не имеет выхода к морю, в том числе в обосновании своего нежелания отказываться от российской нефти и газа.

Венгерские политики нередко вспоминают о территориальных потерях Венгрии по итогам Первой мировой войны, что время от времени вызывает напряжение со всеми соседями.

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