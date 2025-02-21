У США ще не вирішили, чи підтримають резолюцію ООН із засудженням вторгнення РФ в Україну

У США ще не ухвалили рішення щодо того, чи підтримати в ООН резолюцію щодо України до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив політичний координатор постійної місії США в ООН Джон Келлі, якого цитує "Голос Америки".

На запитання про те, чи США голосуватимуть на підтримку цієї резолюції, Келлі сказав: "Нам потрібно буде подивитися, які інструкції ми отримаємо з Вашингтона. Тому, сподіваюся, вони скоро прийдуть".

Його також спитали, чи США стануть співавторами резолюції.

"Ми не ухвалили рішення щодо цього. Вашингтон ще вирішує. Тому, сподіваюся, ми незабаром ухвалимо рішення", – відповів Келлі.

ЗМІ раніше повідомили, що США відмовляються стати співавтором проєкту присвяченої третім роковинам вторгнення Росії в Україну резолюції ООН, яка підтримує територіальну цілісність України і засуджує російську агресію.

Також стало відомо, що американська сторона вперше виступає проти того, щоб назвати Росію агресором у спільній заяві G7, яку готують до третьої річниці повномасштабної війни Росії проти України, та не погоджують участь президента Володимира Зеленського у віртуальному саміті лідерів "сімки".