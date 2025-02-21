В США еще не решили, поддержат ли резолюцию ООН с осуждением вторжения РФ в Украину

В США еще не приняли решение относительно того, поддержать ли в ООН резолюцию по Украине к третьей годовщине полномасштабного вторжения России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил политический координатор постоянной миссии США в ООН Джон Келли, которого цитирует "Голос Америки".

На вопрос о том, будут ли США голосовать в поддержку этой резолюции, Келли сказал: "Нам нужно будет посмотреть, какие инструкции мы получим из Вашингтона. Поэтому, надеюсь, они скоро придут".

Его также спросили, станут ли США соавторами резолюции.

"Мы не приняли решение по этому поводу. Вашингтон еще решает. Поэтому, надеюсь, мы вскоре примем решение", – ответил Келли.

СМИ ранее сообщили, что США отказываются стать соавтором проекта посвященной третьей годовщине вторжения России в Украину резолюции ООН, которая поддерживает территориальную целостность Украины и осуждает российскую агрессию.

Также стало известно, что американская сторона впервые выступает против того, чтобы назвать Россию агрессором в совместном заявлении G7, которое готовят к третьей годовщине полномасштабной войны России против Украины, и не согласовывают участие президента Владимира Зеленского в виртуальном саммите лидеров "семерки".