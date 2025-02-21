У Єврокомісії анонсували пакет допомоги Україні, що надішле "сильний сигнал" підтримки

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс підтвердив повідомлення ЗМІ про європейський пакет допомоги Україні, про який можуть оголосити у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Андрюса Кубілюса запитали про плани ЄС щодо підтримки України.

Він каже, що позиція ЄС "дуже чітка", оскільки спільнота прихильна до "миру завдяки силі".

Він натякнув, що Євросоюз запропонує новий пакет допомоги Україні в понеділок, оскільки, за його словами, "ми обговорюємо... всі можливості, які б дозволили нам у дуже терміновому порядку надіслати дуже сильний сигнал українцям і всьому світу, що ми стоїмо разом з Україною".

"Я сподіваюся, що гарною нагодою для такого послання буде... третя річниця війни, яка припадає на наступний понеділок", – сказав Кубілюс.

Він визнав, що існують "плітки" щодо цифр, але відмовився спекулювати.

Раніше ЗМІ повідомляли, що країни Європейського Союзу обговорюють пакет військової допомоги для України на суму щонайменше 6 млрд євро, покликаний зміцнити її стратегічну позицію перед переговорами з Росією під проводом США.

Тоді ж повідомляли, що потенційно вартість пакета може зрости до 10 млрд євро.

Водночас напередодні глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що проти виділення Україні пакета допомоги ЄС на 20 млрд євро.