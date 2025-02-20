Угорщина проти виділення Україні запропонованого ЄС пакету допомоги на 20 млрд євро
Угорщина виступила проти виділення Європейським Союзом Україні пакету допомоги на 20 млрд євро.
Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто у Вашингтоні, його цитує в X (Twitter) речник угорського уряду Золтан Ковач, передає "Європейська правда".
За словами Сійярто, Угорщина виступає проти запропонованого керівництвом ЄС пакету допомоги Україні у розмірі 20 мільярдів євро, який, на його думку, має на меті посилити позицію Києва на переговорах, а не сприяти досягненню миру.
"Ми не будемо підтримувати витрачання грошей європейських платників податків на продовження війни", – заявив угорський міністр.
За його словами, обрання Дональда Трампа президентом США змістило глобальну політику в бік миру, проте провоєнні європейські ліберали намагаються заблокувати його зусилля.
"Ми як ніколи близькі до рішення, оскільки прямі американо-російські переговори відродили надію на мир", – підсумував він.
Раніше ЗМІ повідомляли, що країни Європейського Союзу обговорюють пакет військової допомоги для України на суму щонайменше 6 мільярдів євро, покликаний зміцнити її стратегічну позицію перед переговорами з Росією під проводом США.
Тоді ж повідомляли, що потенційно вартість пакета може зрости до 10 мільярдів євро.
Однак сума в 20 млрд євро досі публічно не озвучувалась.
Перед цим ЗМІ дізналось, що у ЄС обговорюють масштабний план збільшення оборонних витрат та допомоги Україні для закупівлі військового обладнання, який, ймовірно, може сягнути близько 700 млрд євро.