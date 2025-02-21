В Еврокомиссии анонсировали пакет помощи Украине, который направит "сильный сигнал" поддержки

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс подтвердил сообщения СМИ о европейском пакете помощи Украине, о котором могут объявить в третью годовщину полномасштабного вторжения России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Андрюса Кубилюса спросили о планах ЕС по поддержке Украины.

Он говорит, что позиция ЕС "очень четкая", поскольку сообщество привержено "миру благодаря силе".

Он намекнул, что Евросоюз предложит новый пакет помощи Украине в понедельник, поскольку, по его словам, "мы обсуждаем... все возможности, которые бы позволили нам в очень срочном порядке послать очень сильный сигнал украинцам и всему миру, что мы стоим вместе с Украиной".

"Я надеюсь, что хорошим поводом для такого послания будет... третья годовщина войны, которая приходится на следующий понедельник", – сказал Кубилюс.

Он признал, что существуют "сплетни" по поводу цифр, но отказался спекулировать на эту тему.

Ранее СМИ сообщали, что страны Европейского Союза обсуждают пакет военной помощи для Украины на сумму не менее 6 млрд евро, призванный укрепить ее стратегическую позицию перед переговорами с Россией под руководством США.

Тогда же сообщалось, что потенциально стоимость пакета может вырасти до 10 млрд евро.

В то же время накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что против выделения Украине пакета помощи ЕС на 20 млрд евро.