ЗМІ: представники США і Росії вели у Швейцарії неофіційні переговори щодо України

Американські та російські представники зустрічалися в Швейцарії для неофіційних переговорів про війну в Україні протягом останніх місяців, у тому числі минулого тижня.

Про це повідомили Reuters три джерела, обізнані з цим питанням, передає "Європейська правда"

Хоча учасники переговорів мають дипломатичний досвід і досвід у сфері безпеки, вони не є державними службовцями, і невідомо, чи були вони направлені їхніми урядами, сказали двоє з джерел.

Джерела описали ці переговори як контакти, що відбувалися під час перехідного періоду після перемоги президента США Дональда Трампа на виборах 5 листопада.

Принаймні невелика кількість радників Трампа знають про ці зустрічі, повідомило одне з джерел, яке має безпосереднє відношення до цього питання.

Багато інших деталей залишаються незрозумілими, зокрема, чи були присутні українці, коли почалися зустрічі, і що було на порядку денному.

Одне з джерел описало переговори у Швейцарії як дискусії на "другому треку" – так дипломатично називають неофіційний діалог, спрямований на поліпшення комунікації та обмін ідеями, а не на розробку конкретних пропозицій.

Рада національної безпеки Білого дому, український уряд і Міністерство закордонних справ Росії не відповіли на запити про коментарі від агентства.

Міністерство закордонних справ Швейцарії заявило, що в Швейцарії регулярно проводяться зустрічі між сторонами, залученими до конфлікту в Україні, на основі "другого треку", і що воно поінформоване про них.

Організовані недержавними суб'єктами, вони дозволяють обмінюватися думками без безпосередньої участі урядів, йдеться в заяві.

"Ця діяльність допомагає підтримувати дипломатичні зусилля, пов'язані з конфліктом", – заявили в міністерстві.

Два джерела повідомили, що принаймні одна зустріч відбулася в Женеві під час Мюнхенської конференції з безпеки минулого тижня.

Історично переговори на "другому треку" допомагали налагодити діалог між партнерами, які глибоко не довіряли один одному, в надії, що краща комунікація може призвести до дипломатичного прориву.

У 2023 році телеканал NBC повідомив, що колишні співробітники національної безпеки США проводили таємні переговори з росіянами, які вважалися близькими до Кремля, і деякі з них зрештою зустрічалися з міністром закордонних справ Сергеєм Лавровим.

Одне з джерел припустило, що переговори на "другому треку", можливо, втратили значну частину своєї актуальності, оскільки в останні тижні американські та російські посадовці встановили офіційні канали діалогу.

Нагадаємо, 18 лютого у Саудівській Аравії відбулася зустріч топпосадовців РФ та США, які домовилися "усунути подразники" двосторонніх відносин і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.

Зокрема, вони домовилися призначити групи високого рівня для переговорів щодо України.

20 лютого Трамп заявив, що Росія "має козирі" у потенційних мирних переговорах щодо припинення війни, оскільки РФ "захопила велику територію".