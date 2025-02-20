Трамп каже, що Росія "має козирі" у потенційних мирних переговорах

Американський президент Дональд Трамп вважає, що Росія "має козирі" у потенційних мирних переговорах щодо припинення війни, оскільки "захопила велику територію".

Про це він сказав BBC під час свого перельоту до Вашингтона, пише "Європейська правда".

За словами Дональда Трампа, оскільки Росія "захопила велику територію" України, то отриала "козирі" на будь-яких переговорах про завершення війни.

Він сказав, що вірить у те, що Москва хоче бачити кінець війни, яку Росія розпочала, здійснивши повномасштабне вторгнення майже три роки тому.

"Я думаю, що росіяни хочуть, щоб війна закінчилася, я дійсно так думаю. Я думаю, що у них є козирі, тому що вони захопили велику територію. У них є козирі", – сказав американський президент.

На запитання, чи вірить він, що Росія хоче миру, Трамп відповів: "Так".

Як відомо, Трамп підтримав вимогу Росії про проведення в Україні виборів під час війни та заявив, нібито у Зеленського "рейтинг 4%", що не відповідає дійсності.

На ці заяви український президент відповів, що його американський колега став жертвою російської дезінформації, адже, за нещодавніми даними соцопитування від КМІС, рейтинг довіри до нього становить 57%.

Також Зеленський заявив, що інформація про те, що США надали Україні 90% усього об'єму допомоги, не відповідає дійсності.

Трамп назвав Зеленського "диктатором", а також розкритикував його за відмову підписати угоду про розробку українських корисних копалин.