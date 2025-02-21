СМИ: представители США и РФ вели в Швейцарии неофициальные переговоры по Украине

Американские и российские представители встречались в Швейцарии для неофициальных переговоров о войне в Украине в течение последних месяцев, в том числе на прошлой неделе.

Об этом сообщили Reuters три источника, знакомые с этим вопросом, передает "Европейская правда"

Хотя участники переговоров имеют дипломатический опыт и опыт в сфере безопасности, они не являются государственными служащими, и неизвестно, были ли они направлены их правительствами, сказали два источника.

Источники описали эти переговоры как контакты, происходившие во время переходного периода после победы президента США Дональда Трампа на выборах 5 ноября.

По крайней мере небольшое количество советников Трампа знают об этих встречах, сообщил один из источников, имеющий непосредственное отношение к этому вопросу.

Многие другие детали остаются неясными, в частности, присутствовали ли украинцы, когда начались встречи, и что было в повестке дня.

Один из источников описал переговоры в Швейцарии как дискуссии на "втором треке" – так дипломатично называют неофициальный диалог, направленный на улучшение коммуникации и обмен идеями, а не на разработку конкретных предложений.

Совет национальной безопасности Белого дома, украинское правительство и Министерство иностранных дел России не ответили на запросы о комментариях.

Министерство иностранных дел Швейцарии заявило, что в Швейцарии регулярно проводятся встречи между сторонами, вовлеченными в конфликт в Украине, на основе "второго трека", и что оно проинформировано о них.

Организованные негосударственными субъектами, они позволяют обмениваться мнениями без непосредственного участия правительств, говорится в заявлении.

"Эта деятельность помогает поддерживать дипломатические усилия, связанные с конфликтом", – заявили в министерстве.

Два источника сообщили, что по крайней мере одна встреча состоялась в Женеве во время Мюнхенской конференции по безопасности на прошлой неделе.

Исторически переговоры на "втором треке" помогали наладить диалог между партнерами, которые глубоко не доверяли друг другу, в надежде, что лучшая коммуникация может привести к дипломатическому прорыву.

В 2023 году телеканал NBC сообщил, что бывшие сотрудники национальной безопасности США проводили тайные переговоры с россиянами, которые считались близкими к Кремлю, и некоторые из них в конце концов встречались с министром иностранных дел Лавровым.

Один из источников предположил, что переговоры на "втором треке", возможно, потеряли значительную часть своей актуальности, поскольку в последние недели американские и российские чиновники установили официальные каналы диалога.

Напомним, 18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча топ-чиновников РФ и США, которые договорились "устранить раздражители" двусторонних отношений и продолжить работу над подготовкой переговоров по войне РФ против Украины.

В частности, они договорились назначить группы высокого уровня для переговоров по Украине.

20 февраля Трамп заявил, что у России "есть козыри" в потенциальных мирных переговорах о прекращении войны, поскольку РФ "захватила большую территорию".