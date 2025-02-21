Reuters: РФ може поступитися $300 млрд заморожених активів в рамках мирного врегулювання

Росія може погодитися на використання 300 мільярдів доларів суверенних активів, заморожених в Європі, для відновлення України, але наполягатиме на тому, щоб частина цих грошей була витрачена на п'яту частину країни, яку окупують російські війська.

Про це стало відомо агенції Reuters від трьох джерел, передає "Європейська правда".

Хоча переговори між Росією і США перебувають на дуже ранній стадії, обізнані джерела кажуть, що одна з ідей, що обговорюються в Москві, полягає в тому, що Росія може запропонувати використати значну частину заморожених резервів для відновлення України в рамках можливої мирної угоди.

Джерела говорили з Reuters на умовах анонімності через делікатність обговорень, а також через те, що дискусії є лише попередніми. Кремль відмовився від коментарів.

Ідея про те, що Росія може погодитися на використання заморожених грошей для допомоги у відновленні України, раніше не повідомлялася, і це може дати уявлення про те, у чому можуть полягати поступки з боку Москви.

Reuters не вдалося з'ясувати, чи обговорювалася ідея використання заморожених коштів між російськими та американськими колегами на зустрічі в Саудівській Аравії.

У 2023 році "Група семи" заявила, що російські суверенні фонди залишатимуться замороженими доти, доки Росія не заплатить за шкоду, завдану нею Україні.

Росія раніше заявляла, що плани використання цих коштів в Україні є пограбуванням.

Провідний аналітик компанії "Ренесанс Капітал" Олег Кузьмін вважає, що розбіжності між Сполученими Штатами та Європою, яка контролює більшість активів, ускладнять скасування заморожування.

"Це вимагатиме від європейської сторони повної підтримки нинішньої позиції США, спрямованої на діалог з Росією", – сказав Кузьмін, назвавши такий сценарій "дуже оптимістичним".

Одне з джерел, обізнане з перебігом дискусій у Москві, повідомило, що Росія може погодитись на спрямування до двох третин резервів на відновлення України в рамках мирної угоди, за умови надання гарантій підзвітності.

Решта може піти на окуповані Росією території на сході України, які Москва зараз вважає частиною Росії, сказало джерело.

Інше джерело, поінформоване про переговори, повідомило, що Москва погодиться використати ці гроші на відбудову України, але ще занадто рано говорити про можливий розподіл. Два джерела підкреслили, що важливо обговорити, які компанії отримають майбутні контракти на відбудову.

Інше джерело, близьке до Кремля, але яке не брало безпосередньої участі в обговоренні, повідомило, що Росія все одно вимагатиме скасування заморожування активів у рамках поступового послаблення санкцій.

Хоча заморожування коштів розлютило Москву, деякі з найбільш відвертих російських військових яструбів раніше визнавали, що Росія може з часом розлучитися із замороженими резервами за умови, що окуповані території залишаться в складі Росії.

Нагадаємо, 18 лютого у Саудівській Аравії відбулася зустріч топпосадовців РФ та США, які домовилися "усунути подразники" двосторонніх відносин і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.

Зокрема, вони домовилися призначити групи високого рівня для переговорів щодо України.

20 лютого Трамп заявив, що Росія "має козирі" у потенційних мирних переговорах щодо припинення війни, оскільки РФ "захопила велику територію".