Reuters: РФ может поступиться $300 млрд замороженных активов в рамках мирного урегулирования

Россия может согласиться на использование 300 миллиардов долларов суверенных активов, замороженных в Европе, для восстановления Украины, но будет настаивать на том, чтобы часть этих денег была потрачена на пятую часть страны, которую оккупируют российские войска.

Об этом стало известно агентству Reuters от трех источников, передает "Европейская правда".

Хотя переговоры между Россией и США находятся на очень ранней стадии, осведомленные источники говорят, что одна из идей, обсуждаемых в Москве, заключается в том, что Россия может предложить использовать значительную часть замороженных резервов для восстановления Украины в рамках возможного мирного соглашения.

Источники говорили с Reuters на условиях анонимности из-за деликатности обсуждений, а также из-за того, что дискуссии являются лишь предварительными. Кремль отказался от комментариев.

Идея о том, что Россия может согласиться на использование замороженных денег для помощи в восстановлении Украины, ранее не сообщалась, и это может дать представление о том, в чем могут заключаться уступки со стороны Москвы.

Reuters не удалось выяснить, обсуждалась ли идея использования замороженных средств между российскими и американскими коллегами на встрече в Саудовской Аравии.

В 2023 году "Группа семи" заявила, что российские суверенные фонды будут оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, нанесенный ею Украине.

Россия ранее заявляла, что планы использования этих средств в Украине являются ограблением.

Ведущий аналитик компании "Ренессанс Капитал" Олег Кузьмин считает, что разногласия между Соединенными Штатами и Европой, которая контролирует большинство активов, усложнят отмену замораживания.

"Это потребует от европейской стороны полной поддержки нынешней позиции США, направленной на диалог с Россией", – сказал Кузьмин, назвав такой сценарий "очень оптимистичным".

Один из источников, знакомый с ходом дискуссий в Москве, сообщил, что Россия может согласиться на направление до двух третей резервов на восстановление Украины в рамках мирного соглашения, при условии предоставления гарантий подотчетности.

Остальное может пойти на оккупированные Россией территории на востоке Украины, которые Москва сейчас считает частью России, сказал источник.

Другой источник, информированный о переговорах, сообщил, что Москва согласится использовать эти деньги на восстановление Украины, но еще слишком рано говорить о возможном распределении. Два источника подчеркнули, что важно обсудить, какие компании получат будущие контракты на восстановление.

Другой источник, близкий к Кремлю, но не принимавший непосредственного участия в обсуждении, сообщил, что Россия все равно будет требовать отмены замораживания активов в рамках постепенного ослабления санкций.

Хотя замораживание средств разозлило Москву, некоторые из самых откровенных российских военных ястребов ранее признавали, что Россия может со временем расстаться с замороженными резервами при условии, что оккупированные территории останутся в составе России.

Напомним, 18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча топ-чиновников РФ и США, которые договорились "устранить раздражители" двусторонних отношений и продолжить работу над подготовкой переговоров по войне РФ против Украины.

В частности, они договорились назначить группы высокого уровня для переговоров по Украине.

20 февраля Трамп заявил, что у России "есть козыри" в потенциальных мирных переговорах о прекращении войны, поскольку РФ "захватила большую территорию".