Польські ЗМІ анонсували зустріч Дуди й Трампа

Президент Польщі Анджей Дуда цими вихідними зустрінеться з американським візаві Дональдом Трампом у Вашингтоні.

Про це повідомили кілька польських ЗМІ, зокрема Polsat News і PAP, із посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

За інформацією ЗМІ, зустріч Дуди й Трампа може відбутися в Білому домі або на Конференції консервативних політичних дій (CPAC) біля Вашингтоном.

Як стверджує PAP, зустріч запланована на 20:30 за київським часом у суботу, 21 лютого.

Дуда, таким чином, стане першим європейським лідером, якого в себе прийме Дональд Трамп після перемоги на виборах президента США.

Також відомо, що наступного тижня США відвідають президент Франції Емманюель Макрон і премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Як казав Макрон, він хоче переконати президента США, що "його інтереси збігаються з нашими, що б він не думав".