У Білому домі назвали дати візитів Макрона і Стармера

Президент Франції Емманюель Макрон і премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стсрмер відвідають США наступного тижня, але окремо.

Про це на брифінгу 20 лютого заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, повідомляє "Європейська правда".

Левітт уточнила інформацію про візити європейських лідерів, зазначивши, що вони відвідають США окремо і зустрінуться з Дональдом Трампом.

"Наступного понеділка (24 лютого. – Ред.) президент (Трамп. – Ред.) прийме президента Франції Емманюеля Макрона, а в середу Білий дім також відвідає премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер", – анонсувала вона.

Раніше радник Трампа з національної безпеки Майк Волц заявив, що Макрон наступного тижня здійснить візит до Сполучених Штатів на тлі активізації "миротворчих зусиль" адміністрації Трампа.

Про візит Стармера раніше офіційно оголосили в офісі британського премʼєра. За інформацією ЗМІ, він представить Трампу план розгортання західних військ в Україні.