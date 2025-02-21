ЗМІ: у Німеччині викрили ще одну спробу диверсії на військовому кораблі

На фрегаті "Гессен" німецьких Військово-морських сил зафіксували спробу забруднити систему питної води, що стало черговим випадком подібних актів проти військових кораблів ФРН.

Про це йдеться в розслідуванні WDR, NDR та Süddeutsche Zeitung, повідомляє "Європейська правда".

За інформацією ЗМІ, цього тижня на "Гессені", який наразі пришвартований на військово-морській базі у Вільгельмсгафені, "була зроблена спроба забруднити систему питної води десятками літрів відпрацьованої оливи".

Спробу диверсії виявили, коли приватній компанії з Нижньої Саксонії було доручено заповнити систему питної води. Військовослужбовці ВМС Німеччини виявили інцидент на ранній стадії, що дозволило запобігти значному забрудненню, ідеться в розслідуванні.

Речник Міністерства оборони Німеччини підтвердив, що напередодні, 20 лютого, було виявлено "можливий інцидент, пов'язаний з безпекою на військово-морській базі у Вільгельмсгафені".

"Обставини інциденту наразі розслідуються відповідальними військовими і цивільними слідчими органами", – додав речник, відмовившись коментувати стан розслідування або інші подробиці.

Зазначимо, що це не перший випадок диверсій на кораблях німецького Військово-морського флоту, про який повідомляли ЗМІ.

Приміром, кілька днів тому журнал Spiegel повідомив про ймовірний випадок диверсії, пов'язаний з морським тральщиком, якому у 2024 році перерізали кілька кабельних джгутів під час перебування на суднобудівному заводі в Ростоку.

На початку лютого командувач Військово-морських сил Німеччини Ян Крістіан Каак заявив про зафіксовані випадки диверсій проти військових кораблів Бундесверу, наголошуючи на все більшій загрозі з боку Росії.