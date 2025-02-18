Spiegel: у Німеччині розслідують можливу диверсію проти судна ВМФ

Прокуратура у німецькому Ростоку нібито веде розслідування за підозрою у диверсії проти судна військового флоту Німеччини.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

За інформацією видання, у 2024 році, коли тральщик-шукач мін стояв на верфі Tamsen у Ростоку на Балтійському морі, хтось обрізав кабелі, розташовані за зовнішніми люками судна. Експерти виключили версію про спробу їхньої крадіжки і основною версією розглядають саботаж.

Цей інцидент став другим підозрілим випадком на флоті за відносно короткий проміжок часу – також з’ясувалося, що наприкінці 2024 року невідомі особи намагалися завдати серйозної шкоди нещодавно добудованому корвету Emden, скинувши у його рухову систему десятки кілограмів дрібних металевих елементів.

За словами джерел, якби цього ніхто не помітив, вони б завдали великої шкоди під час руху і корабель виявився би виведеним з ладу на тривалий час.

У прокуратурі Ростока на запит видання підтвердли, що справді ведуть розслідування за підозрами у диверсії, але через чутливість питання не можуть дати детальних коментарів.

Минулого тижня інспектор флоту Ян Крістіан Каак в інтерв’ю Spiegel згадав, що за останні кілька місяців зафіксовано декілька інцидентів, що могли бути спробами диверсій проти суден флоту під час перебування на верфі, та що після того посили заходи з охорони суден.

Він також згадав про спроби невідомих осіб встановити контакт з військовослужбовцями флоту поблизу баз, схоже, з метою завербувати їх як інформаторів.

Також повідомляли, що над базами Бундесверу та іншими військовими та стратегічними обʼєктами неодноразово фіксували безпілотники.

Норвезькі спецслужби попередили, що у 2025 році очікують можливих диверсій з "російським слідом".