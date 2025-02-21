Глава МЗС Польщі привіз на захід консерваторів у США збитий українцями "Шахед"

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський привіз на конференції консерваторів Conservative Political Action Conference (CPAC) у США збитий українцями "Шахед".

Про це він повідомив в X (Twitter), передає "Європейська правда".

Сікорський розмістив відеоролик, в якому зазначив, що дрон збили українці, а потім його вивезли до Польщі.

Polsat News

Він зазначив, що у суботу на конференції може виступити президент США Дональд Трамп.

"Конференція консервативної політичної дії (CPAC) у Вашингтоні – одна з найвпливовіших політичних подій у світі. Цього року учасники можуть спостерігати за символом загибелі тисяч невинних людей, збитим українцями і переданих Польщею: іранським безпілотником "Шахед", – написав Сікорський.

"Разом ми ефективно протистоїмо осі зла", – додав він.

Sojusz polsko-amerykański jest nierozerwalny.



Conservative Political Action Conference (CPAC) w Waszyngtonie to jedno z najbardziej wpływowych wydarzeń politycznych na świecie. W tym roku uczestnicy mogą oglądać zestrzelony przez Ukraińców a dostarczony przez Polskę symbol… pic.twitter.com/A7frYBL1gM – Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) February 21, 2025

У п'ятницю на конференції виступив радник Білого дому з питань національної безпеки Майк Волц і заявив, що президент України Володимир Зеленський у найближчий час підпише угоду зі Сполученими Штатами про видобуток корисних копалин.