Глава МИД Польши привез на мероприятие консерваторов в США сбитый украинцами "Шахед"
Новости — Пятница, 21 февраля 2025, 20:44 —
Глава МИД Польши Радослав Сикорский привез на конференции консерваторов Conservative Political Action Conference (CPAC) в США сбитый украинцами "Шахед".
Об этом он сообщил в X (Twitter), передает "Европейская правда".
Сикорский разместил видеоролик, в котором отметил, что дрон сбили украинцы, а затем его вывезли в Польшу.
Он отметил, что в субботу на конференции может выступить президент США Дональд Трамп.
"Конференция консервативного политического действия (CPAC) в Вашингтоне – одно из самых влиятельных политических событий в мире. В этом году участники могут наблюдать за символом гибели тысяч невинных людей, сбитых украинцами и переданных Польшей: иранским беспилотником "Шахед", – написал Сикорский.
"Вместе мы эффективно противостоим оси зла", – добавил он.
Sojusz polsko-amerykański jest nierozerwalny.– Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) February 21, 2025
Conservative Political Action Conference (CPAC) w Waszyngtonie to jedno z najbardziej wpływowych wydarzeń politycznych na świecie. W tym roku uczestnicy mogą oglądać zestrzelony przez Ukraińców a dostarczony przez Polskę symbol… pic.twitter.com/A7frYBL1gM
В пятницу на конференции выступил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Майк Волц и заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время подпишет соглашение с Соединенными Штатами о добыче полезных ископаемых.