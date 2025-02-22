У Росії анонсували ще одну зустріч зі США для обговорення "подразників"

Посадовці США та Росії мають провести зустріч для обговорення проблем двосторонніх відносин протягом наступних двох тижнів.

Про це пропагандистському агентству "РИА Новости" сказав заступник міністра закордонних справ Росії Сергєй Рябков, пише "Європейська правда".

За словами Рябкова, в найближчі два тижні Вашингтон і Москва планують російсько-американську зустріч на рівні керівників профільних департаментів, де обговорять усунення "подразників" у відносинах.

Заступник Лаврова додав, що цій зустрічі передуватимуть консультації на рівні заступників, аби отримати дані, "хто буде виступати в якості нашого співрозмовника з американської сторони на цьому рівні".

За його словами, зустріч на рівні керівників профільних департаментів відбудеться в третій країні, і її конкретне місце узгоджується.

Нагадаємо, 18 лютого у Саудівській Аравії відбулася зустріч топпосадовців РФ та США без участі України.

На ній сторони домовилися "усунути подразники" двосторонніх відносин і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни Росії проти України.

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