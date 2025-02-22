Чиновники США и России должны провести встречу для обсуждения проблем двусторонних отношений в течение следующих двух недель.

Об этом пропагандистскому агентству "РИА Новости" сказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, пишет "Европейская правда".

По словам Рябкова, в ближайшие две недели Вашингтон и Москва планируют российско-американскую встречу на уровне руководителей профильных департаментов, где обсудят устранение "раздражителей" в отношениях.

Заместитель Лаврова добавил, что этой встрече будут предшествовать консультации на уровне заместителей, чтобы получить данные, "кто будет выступать в качестве нашего собеседника с американской стороны на этом уровне".

По его словам, встреча на уровне руководителей профильных департаментов состоится в третьей стране, и ее конкретное место согласовывается.

Напомним, 18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча топ-чиновников РФ и США без участия Украины.

На ней стороны договорились "устранить раздражители" двусторонних отношений и продолжить работу над подготовкой переговоров по войне России против Украины.

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