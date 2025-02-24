У Бельгії вважають "неприйнятною" спробу США поставити РФ та Україну в ООН "в один ряд"

Новопризначений міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево вважає, що намагання Сполучених Штатів Америки поставити Україну та Росію на однакові позиції в резолюції ООН є неприйнятним.

Про це він заявив перед засіданням Ради ЄС у закордонних справах у Брюсселі 24 лютого, передає кореспондент "Європейської правди".

Прево назвав спробу США поставити Україну і Росію "в один ряд" в ООН неприйнятною.

"Сьогодні… ми відзначаємо сумну третю річницю незаконного вторгнення Росії в Україну. Нам абсолютно необхідно, з одного боку, продовжувати засуджувати Росію і прийняти новий пакет санкцій, а з іншого – підтвердити нашу сильну і постійну підтримку України. Скажу відверто, абсолютно неприйнятно, як це сьогодні хочуть зробити США в ООН, ставити ці дві країни в один ряд", – наголосив Прево.

Він підкреслив, що в ситуації з Росією та Україною, "є агресор і є жертва".

"Чесно кажучи, важливі дії відбуватимуться сьогодні в Організації Об'єднаних Націй, в Генеральній Асамблеї та в Раді Безпеки, де обговорюється резолюція. Європейські країни працювали протягом усіх вихідних над тим, щоб засудити дії Росії і не ставити країну (Україну) на той самий рівень", – сказав Максим Прево.

Однак Прево висловив занепокоєння щодо того, що "немає впевненості", що дії європейських держав в ООН будуть цього разу успішними.

Також бельгійський міністр додав, що "без України і без європейської влади неприйнятно приймати рішення щодо встановлення миру".

Нагадаємо, що за деякими даними адміністрація Дональда Трампа попросила Київ відкликати проєкт резолюції Генеральної асамблеї ООН із засудженням російської повномасштабної агресії та вимогою до Москви вивести війська з української території.

США внесли свій проєкт резолюції, значно слабший за змістом, у якому Росію не називають агресором.

ЗМІ також повідомили, що американська сторона вперше виступає проти того, щоб назвати Росію агресором у спільній заяві G7, яку готують до третьої річниці повномасштабної війни Росії проти України.