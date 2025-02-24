В Бельгии считают "неприемлемой" попытку США поставить РФ и Украину в ООН "в один ряд"

Новоназначенный министр иностранных дел Бельгии Максим Прево считает, что попытки Соединенных Штатов Америки поставить Украину и Россию на одинаковые позиции в резолюции ООН неприемлемы.

Об этом он заявил перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе 24 февраля, передает корреспондент "Европейской правды".

Прево назвал попытку США поставить Украину и Россию "в один ряд" в ООН неприемлемой.

"Сегодня... мы отмечаем печальную третью годовщину незаконного вторжения России в Украину. Нам абсолютно необходимо, с одной стороны, продолжать осуждать Россию и принять новый пакет санкций, а с другой – подтвердить нашу сильную и постоянную поддержку Украины. Скажу откровенно, абсолютно неприемлемо, как это сегодня хотят сделать США в ООН, ставить эти две страны в один ряд", – подчеркнул Прево.

Он подчеркнул, что в ситуации с Россией и Украиной, "есть агрессор и есть жертва".

"Честно говоря, важные действия будут происходить сегодня в Организации Объединенных Наций, в Генеральной Ассамблее и в Совете Безопасности, где обсуждается резолюция. Европейские страны работали в течение всех выходных над тем, чтобы осудить действия России и не ставить страну (Украину) на тот же уровень", – сказал Максим Прево.

Тем не менее Прево выразил беспокойство относительно того, что "нет уверенности", что действия европейских государств в ООН будут на этот раз успешными.

Также бельгийский министр добавил, что "без Украины и без европейских властей неприемлемо принимать решения по установлению мира".

Напомним, что по некоторым данным администрация Дональда Трампа попросила Киев отозвать проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН с осуждением российской полномасштабной агрессии и требованием к Москве вывести войска с украинской территории.

США внесли свой проект резолюции, значительно более слабый по содержанию, в котором Россию не называют агрессором.

СМИ также сообщили, что американская сторона впервые выступает против того, чтобы назвать Россию агрессором в совместном заявлении G7, которое готовят к третьей годовщине полномасштабной войны России против Украины.