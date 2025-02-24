Новий пакет санкцій ЄС містить обмеження проти Білорусі і окупованих частин України

16-й пакет санкцій ЄС проти Росії містить обмежувальні заходи проти Білорусі і окупованих частин України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у Раді ЄС.

Як повідомили у Раді ЄС, сьогоднішній пакет включає подальші обмежувальні заходи щодо Білорусі, які відображають торговельні санкції, узгоджені проти Російської Федерації, а також інші заходи, такі як обмеження щодо продажу або надання послуг і програмного забезпечення, депозитів і криптовалютних гаманців, а також транспортних перевезень.

Крім того, Рада запровадила новий критерій включення до переліку осіб, організацій або органів, які підтримують або отримують вигоду від військово-промислового комплексу Білорусі.

Також Рада ЄС запровадила нові обмеження в Криму та Севастополі, а також на непідконтрольних уряду України територіях Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей з метою перешкоджання їхній інтеграції до Російської Федерації та недопущення обходу санкцій ЄС.

"Ці обмеження стосуються надання послуг у сфері бухгалтерського обліку, аудиту, бухгалтерського обліку, податкового консультування, консультування з питань бізнесу та управління, зв'язків з громадськістю, будівництва, архітектури, інжинірингу, юридичного консультування, консультування у сфері інформаційних технологій, маркетингових досліджень та опитувань громадської думки, технічних випробувань та аналізу, а також рекламних послуг", – повідомили в Раді ЄС.

Крім того, обмеження стосуються надання певного програмного забезпечення для управління підприємствами, промислового дизайну та виробництва, а також пов'язаних з ним прав інтелектуальної власності або комерційної таємниці.

Нещодавно режим санкцій щодо непідконтрольних уряду України територій було продовжено ще на один рік – до лютого 2026 року, нагадали в раді ЄС.

Як повідомлялося, новий пакет санкцій ЄС проти РФ зачіпає життєво важливі сектори російської економіки, ще більше послаблюючи здатність режиму вести незаконну, неспровоковану та невиправдану загарбницьку війну проти України.

У понеділок у Києві Європейська комісія запропонувала Україні новий пакет підтримки для забезпечення безпеки її енергетичної системи та повної інтеграції в європейський енергетичний ринок.