Новый пакет санкций ЕС содержит ограничения против Беларуси и оккупированных частей Украины

16-й пакет санкций ЕС против России содержит ограничительные меры против Беларуси и оккупированных частей Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Совете ЕС.

Как сообщили в Совете ЕС, сегодняшний пакет включает дальнейшие ограничительные меры в отношении Беларуси, которые отражают торговые санкции, согласованные против Российской Федерации, а также другие меры, такие как ограничения по продаже или предоставлению услуг и программного обеспечения, депозитов и криптовалютных кошельков, а также транспортных перевозок.

Кроме того, Совет ввел новый критерий включения в перечень лиц, организаций или органов, которые поддерживают или получают выгоду от военно-промышленного комплекса Беларуси.

Также Совет ЕС ввел новые ограничения в Крыму и Севастополе, а также на неподконтрольных правительству Украины территориях Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей с целью препятствования их интеграции в Российскую Федерацию и недопущения обхода санкций ЕС.

"Эти ограничения касаются предоставления услуг в сфере бухгалтерского учета, аудита, бухгалтерского учета, налогового консультирования, консультирования по вопросам бизнеса и управления, связей с общественностью, строительства, архитектуры, инжиниринга, юридического консультирования, консультирования в сфере информационных технологий, маркетинговых исследований и опросов общественного мнения, технических испытаний и анализа, а также рекламных услуг", – сообщили в Совете ЕС.

Кроме того, ограничения касаются предоставления определенного программного обеспечения для управления предприятиями, промышленного дизайна и производства, а также связанных с ним прав интеллектуальной собственности или коммерческой тайны.

Недавно режим санкций в отношении неподконтрольных правительству Украины территорий был продлен еще на один год – до февраля 2026 года, напомнили в совете ЕС.

Как сообщалось, новый пакет санкций ЕС против РФ затрагивает жизненно важные секторы российской экономики, еще больше ослабляя способность режима вести незаконную, неспровоцированную и неоправданную захватническую войну против Украины.

В понедельник в Киеве Европейская комиссия предложила Украине новый пакет поддержки для обеспечения безопасности ее энергетической системы и полной интеграции в европейский энергетический рынок.