Три принципи європейської стратегії щодо України. Головне зі статті лідерів "есдеків"у ЄС

Минуло рівно три роки від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Відповідальність за цю трагедію повністю лежить на експансіоністській агресії Росії.

Російська війна – це напад не лише на Україну, але й на демократію в Європі та в усьому світі. Агресія Путіна становить екзистенційну загрозу для всього континенту.

Про те, що має робити Євросоюз в нових геополітичних умовах, читайте в статті президентки групи соціал-демократів у Європарламенті Іраче Гарсії і президента Партії європейських соціалістів Стефана Левена Трамп готовий відмовитися від України? Європа має визначити нові принципи безпеки. Далі – стислий її виклад.

Стає все більш очевидним, що адміністрація Трампа обрала ізоляціоністський підхід. Вона готова відмовитися від України, а її дії грають на руку Путіну. Нещодавні переговори в Саудівській Аравії між американською та російською переговорними командами без участі українських та європейських представників глибоко турбують.

Євросоюз повинен активізувати свої зусилля – заради як України, так і континенту в цілому.

Треба посилити свою здатність до стримування, зміцнити свою оборону і водночас – зберегти єдність.

Ми, соціалісти та демократи, твердо дотримуємося позиції: будь-яке рішення має забезпечувати участь України в переговорах та повагу до її прав.

Крім того, у переговорах має брати участь і Євросоюз: війна відбувається на європейській території.

Мирний план для України, як і надійна європейська стратегія, мають ґрунтуватися на трьох ключових принципах: забезпечення тривалого миру з надійними та достовірними гарантіями; підтвердження того, що немає дискусії про Україну без України; забезпечення того, що безпеку Європи обговорюють тільки за участю Європи.

ЄС має продовжувати використовувати свої інструменти зовнішньої політики та політики безпеки, зокрема санкції, і має дослідити всі законні шляхи для отримання повного контролю над замороженими у ЄС російськими активами, включаючи їх використання для відновлення України та її оборонної промисловості, на додаток до інших додаткових заходів стримування.

Європейський Союз діє, виходячи з принципу, що відносини між країнами повинні ґрунтуватися на мирі та співпраці, а не на застосуванні сили, не на домінуванні найсильнішого. Сьогодні це поставлено під загрозу. Але саме цей принцип має стати основою для Європи, коли ми визначатимемо нову архітектуру миру і безпеки – через 50 років після укладання Гельсінських домовленостей, у новому геополітичному контексті.

Історія показала, до яких катастрофічних наслідків призводить ігнорування цих принципів.

Ми твердо стоїмо на сторожі міжнародного права, захищаючи основні цінності Статуту ООН і зберігаючи міжнародний порядок, заснований на правилах. Усі країни повинні поважати суверенітет, територіальну цілісність і політичну незалежність інших держав.

Ми, соціал-демократи, разом з усіма демократичними силами Європи стоїмо на боці України, її народу, територіальної цілісності та суверенітету. Як соціал-демократи, ми виступаємо за потужне європейське стримування російської агресії. Ми продовжимо невтомно працювати заради миру та безпеки як на європейському континенті, так і в усьому світі.

Докладніше – в матеріалі Іраче Гарсії і Стефана Левена Трамп готовий відмовитися від України? Європа має визначити нові принципи безпеки.