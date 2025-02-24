Три принципа европейской стратегии в отношении Украины. Главное из статьи лидеров "эсдеков" в ЕС

Прошло ровно три года с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Ответственность за эту трагедию полностью лежит на экспансионистской агрессии России.

Российская война – это нападение не только на Украину, но и на демократию в Европе и во всем мире. Агрессия Путина представляет экзистенциальную угрозу для всего континента.

О том, что должен делать Евросоюз в новых геополитических условиях, читайте в статье президента группы социал-демократов в Европарламенте Ираче Гарсии и президента Партии европейских социалистов Стефана Левена Трамп готов отказаться от Украины? Европа должна определить новые принципы безопасности. Далее – краткое ее изложение.

Становится все более очевидным, что администрация Трампа выбрала изоляционистский подход. Она готова отказаться от Украины, а ее действия играют на руку Путину. Недавние переговоры в Саудовской Аравии между американской и российской переговорными командами без участия украинских и европейских представителей глубоко беспокоят.

Евросоюз должен активизировать свои усилия – ради как Украины, так и континента в целом.

Надо усилить свою способность к сдерживанию, укрепить свою оборону и одновременно – сохранить единство.

Мы, социалисты и демократы, твердо придерживаемся позиции: любое решение должно обеспечивать участие Украины в переговорах и уважение ее прав.

Кроме того, в переговорах должен принимать участие и Евросоюз: война происходит на европейской территории.

Мирный план для Украины, как и надежная европейская стратегия, должны быть основаны на трех ключевых принципах: обеспечение длительного мира с надежными и достоверными гарантиями; подтверждение того, что нет дискуссии об Украине без Украины; обеспечение того, что безопасность Европы обсуждается только при участии Европы.

ЕС должен продолжать использовать свои инструменты внешней политики и политики безопасности, в частности санкции, и должен исследовать все законные пути для получения полного контроля над замороженными в ЕС российскими активами, включая их использование для восстановления Украины и ее оборонной промышленности, в дополнение к другим дополнительным мерам сдерживания.

Европейский Союз действует, исходя из принципа, что отношения между странами должны основываться на мире и сотрудничестве, а не на применении силы, не на доминировании сильнейшего. Сегодня это поставлено под угрозу. Но именно этот принцип должен стать основой для Европы, когда мы будем определять новую архитектуру мира и безопасности – через 50 лет после заключения Хельсинкских договоренностей, в новом геополитическом контексте.

История показала, к каким катастрофическим последствиям приводит игнорирование этих принципов.

Мы твердо стоим на страже международного права, защищая основные ценности Устава ООН и сохраняя международный порядок, основанный на правилах. Все страны должны уважать суверенитет, территориальную целостность и политическую независимость других государств.

Мы, социал-демократы, вместе со всеми демократическими силами Европы стоим на стороне Украины, ее народа, территориальной целостности и суверенитета. Как социал-демократы, мы выступаем за мощное европейское сдерживание российской агрессии. Мы продолжим неутомимо работать ради мира и безопасности как на европейском континенте, так и во всем мире.

Подробнее – в материале Ираче Гарсии и Стефана Левена Трамп готов отказаться от Украины? Европа должна определить новые принципы безопасности.