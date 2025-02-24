Трамп готовий відмовитися від України? Європа має визначити нові принципи безпеки

Українські та європейські прапори біля будівлі Європарламенту у Страсбурзі у першу річницю повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2023 року

Минуло рівно три роки від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Три роки війни в Європі, яка забрала близько 42 тисячі життів цивільних людей. За цей час загинули майже 300 000 українських і російських військових, а майже 7 мільйонів українців стали вимушеними переселенцями.

Відповідальність за цю трагедію повністю лежить на експансіоністській агресії Росії.

Від першого дня, коли суверенітет, територіальна цілісність і незалежність України зазнали атаки, ми взяли на себе зобов'язання разом з усіма главами держав і урядів підтримати Україну у протистоянні цій агресії. Сьогодні ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку. Російська війна – це напад не лише на Україну, але й на демократію в Європі та в усьому світі. Агресія Путіна становить екзистенційну загрозу для всього континенту.

Європа повинна мобілізуватися і зміцнити свою здатність до самозахисту.

Водночас зараз – і це, на жаль, стає все більш очевидним – адміністрація Трампа обрала ізоляціоністський підхід. Вона готова відмовитися від України, а її дії грають на руку Путіну. Нещодавні переговори в Саудівській Аравії між американською та російською переговорними командами без участі українських та європейських представників глибоко турбують.

Євросоюз повинен активізувати свої зусилля – заради як України, так і континенту в цілому.

Недооцінювати критично важливу роль, яку Європа відіграє у підтримці України, було б значною помилкою. Зрештою, ми були і є найбільшим донором, що допомагає Україні. Євросоюз виділив 132,26 млрд євро з моменту повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році, порівняно з 114,15 млрд євро від Сполучених Штатів.

Але тепер ЄС повинен діяти рішуче. Треба посилити свою здатність до стримування, зміцнити свою оборону і водночас – зберегти єдність. Сьогодні ми опинилися в умовах, коли трансатлантичний альянс стає все більш ненадійним, тож украй важливо, щоби Європа побудувала надійну європейську оборону. Це єдиний життєздатний шлях захисту демократії, підтримки світового порядку та захисту нашого континенту від експансіоністських планів путінського режиму.

Ми схвалюємо зусилля президента Європейської Ради Антоніу Кошти, який активно працює над цим питанням на різних рівнях, щоби виробити скоординований підхід ЄС до досягнення справедливої та довготривалої мирної угоди.

Ми, соціалісти та демократи, твердо дотримуємося позиції: будь-яке рішення має забезпечувати участь України в переговорах та повагу до її прав.

Нам необхідна надійна європейська стратегія, заснована на трьох ключових принципах:

забезпечення тривалого миру з надійними та достовірними гарантіями;

підтвердження того, що немає дискусії про Україну без України;

гарантування того, що безпека Європи обговорюється тільки за участі Європи.

Війна відбувається на європейській території, вона безпосередньо зачіпає Євросоюз, і тому ми не можемо бути виключені з переговорів. Європа повинна якнайшвидше ухвалити мирний план для України, заснований на цих принципах.

ЄС має продовжувати використовувати свої інструменти зовнішньої політики та політики безпеки, зокрема санкції, і має дослідити всі законні шляхи для отримання повного контролю над замороженими у ЄС російськими активами, включаючи їх використання для відновлення України та її оборонної промисловості, на додаток до інших додаткових заходів стримування.

Європейський Союз був заснований, щоби забезпечити мир для своїх громадян. Він діє виходячи з принципу, що відносини між країнами повинні ґрунтуватися на мирі та співпраці, а не на застосуванні сили, не на домінуванні найсильнішого. Сьогодні це поставлено під загрозу. Але саме цей принцип має стати основою для Європи, коли ми визначатимемо нову архітектуру миру і безпеки – через 50 років після укладання Гельсінських домовленостей, у новому геополітичному контексті.

Історія показала, до яких катастрофічних наслідків призводить ігнорування цих принципів.

Ми твердо стоїмо на сторожі міжнародного права, захищаючи основні цінності Статуту ООН і зберігаючи міжнародний порядок, заснований на правилах. Всі країни повинні поважати суверенітет, територіальну цілісність і політичну незалежність інших держав.

Ми, соціал-демократи, разом з усіма демократичними силами Європи стоїмо на боці України, її народу, територіальної цілісності та суверенітету. Як соціал-демократи, ми виступаємо за потужне європейське стримування російської агресії. Ми продовжимо невтомно працювати заради миру та безпеки як на європейському континенті, так і в усьому світі.

Автори:

Іраче Гарсія, президентка групи соціал-демократів у Європарламенті

Стефан Левен, президент Партії європейських соціалістів