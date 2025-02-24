Профільна єврокомісарка розповіла про зобов’язання ЄС щодо вступу України

Європейська комісарка з питань розширення Марта Кос вважає, що Єврокомісія має зобов’язання завершити вступний процес України протягом 4-5 років

Про це вона заявила під час спільного візиту єврокомісарів на захід Ялтинської Європейської стратегії "Три роки – час перемагати", організований у Києві 24 лютого.

Марта Кос запевнила присутніх, хто є переконаною прибічницею швидкого вступу України до ЄС.

"Якби рішення було в моїх руках – на жаль, це не так, – то я б взяла Україну до ЄС вже завтра", – заявила вона, наголосивши, що каже те саме і у європейських столицях, у тому числі у відкритих дискусіях з європарламентарями.

Як відомо, розширення ЄС потребує проведення значної кількості реформ для адаптації українських правил до європейських. Утім, Марта Кос вважає, що відповідальність за успіх у їхньому проведенні лежить не лише на Україні, а й на Євросоюзі, передусім на структурі Єврокомісії.

"Якщо ми не зможемо привести Україну до ЄС під час цього мандата Комісії (до кінця 2029 року. – Ред.) – це означатиме, що ми погано працювали", – підкреслила вона.

Раніше у Брюсселі звучала впевненість, що Орбан не заблокує фактичний початок переговорів з Україною.

Єврокомісарка Кос, утім, виступала з консервативним прогнозом, що у 2025 році можливо буде відкрити два кластери переговорів з Україною.

Детальніше про перебіг переговорів читайте у статті "Пом’якшити воєнний стан, змінитися до 2027 року: що вимагає ЄС від України на шляху до членства".