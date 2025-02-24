Профильный еврокомиссар рассказала об обязательствах ЕС по вступлению Украины

Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос считает, что у Еврокомиссии есть обязательства завершить вступительный процесс Украины в течение 4-5 лет

Об этом она заявила во время совместного визита еврокомиссаров на мероприятие Ялтинской Европейской стратегии "Три года – время побеждать", организованное в Киеве 24 февраля.

Марта Кос заверила присутствующих, кто является убежденной сторонницей быстрого вступления Украины в ЕС.

"Если бы решение было в моих руках – к сожалению, это не так, – то я бы взяла Украину в ЕС уже завтра", – заявила она, подчеркнув, что говорит то же самое и в европейских столицах, в том числе в открытых дискуссиях с европарламентариями.

Как известно, расширение ЕС требует проведения значительного количества реформ для адаптации украинских правил к европейским. Впрочем, Марта Кос считает, что ответственность за успех в их проведении лежит не только на Украине, но и на Евросоюзе, прежде всего на структуре Еврокомиссии.

"Если мы не сможем привести Украину в ЕС во время этого мандата Комиссии (до конца 2029 года) – это будет означать, что мы плохо работали", – подчеркнула она.

Ранее в Брюсселе звучала уверенность, что Орбан не заблокирует фактическое начало переговоров с Украиной.

Еврокомиссар Кос, впрочем, выступала с консервативным прогнозом, что в 2025 году возможно будет открыть два кластера переговоров с Украиной.

Подробнее о ходе переговоров читайте в статье "Смягчить военное положение, измениться до 2027 года: что требует ЕС от Украины на пути к членству".