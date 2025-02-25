ЗМІ: без допомоги США Україна зможе підтримувати нинішній темп війни до літа

Без військової допомоги США Україна має достатньо зброї, щоб продовжувати воювати в нинішньому темпі до літа.

Про це сказали The Wall Street Journal нинішні і колишні західні посадовці, передає "Європейська правда".

До літа Київ може зіткнутися з нестачею боєприпасів і нездатністю використовувати деякі з найсучасніших видів озброєнь.

За словами Селести Волландер, колишнього високопосадовця Пентагону, великих поставок зброї, які адміністрація Джо Байдена відправила або законтрактувала в останні місяці своєї роботи, має вистачити, щоб дозволити українцям продовжувати воювати в нинішніх темпах щонайменше до середини року. Деякі українські аналітики кажуть, що їхня країна може протриматися ще довше.

Європа готується спробувати заповнити цей дефіцит. У 2024 році Європейський Союз, Велика Британія та Норвегія спільно надали Україні близько 25 млрд доларів військової допомоги – більше, ніж США того року, за словами європейських посадовців. Континент суттєво збільшив виробництво артилерійських снарядів, і обговорюється можливість збільшення допомоги ЄС до 30 млрд доларів цього року.

За словами президента Володимира Зеленського, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну США надали майже 70 млрд доларів військової допомоги. Це більше, ніж усі інші західні союзники України разом узяті, згідно з даними Кільського інституту світової економіки.

Але Україна також побудувала власну потужну індустрію боєприпасів, яка зараз виробляє зброї на 30 млрд доларів на рік, за словами міністра стратегічної промисловості країни, що вшестеро більше, ніж роком раніше.

Загалом, Україна наразі будує або фінансує близько 55% своєї військової техніки. За словами одного західного посадовця, США постачають близько 20%, а Європа – 25%.

Але деякі американські поставки – в тому числі сучасні системи протиповітряної оборони, балістичні ракети класу "земля-земля", навігаційні системи і далекобійну ракетну артилерію – фактично неможливо буде замінити в короткостроковій перспективі. Європа просто не виробляє достатньо – або, в деяких випадках, не виробляє взагалі.

Як тільки ці американські поставки закінчаться, здатність України бити на великі відстані і захищати свої тилові позиції постраждає, кажуть посадовці і аналітики.

"Мати партнера, який постачає вам найякісніші військові технології, за визначенням незамінно у деяких сферах", – сказав Томаш Копечни, посланник чеського уряду з питань відновлення України.

Колишній президент Джо Байден, перш ніж піти з посади, намагався зробити так, щоб Україна могла продовжувати воювати якомога довше. Його адміністрація відправила зброю з наявних американських запасів і підписала контракти з американською оборонною промисловістю на закупівлю боєприпасів, перехоплювачів ППО, транспортних засобів та інших матеріальних засобів. Ці поставки триватимуть до 2026 року.

"Це було на підтримку того, що ми розуміли під стратегією нової адміністрації: Вести переговори з позиції сили і показати Путіну, що українці можуть продовжувати боротися", – сказала Волландер, колишня співробітниця Пентагону, яка працювала помічником міністра оборони в адміністрації Байдена.

Тепер Дональд Трамп перевернув це припущення, атакувавши Зеленського в серії постів у соціальних мережах. Він звинуватив українського президента у розв'язанні війни і назвав його диктатором. Обидва твердження перегукуються з тезами Кремля про українського лідера і війну, яка почалася, коли Росія вторглася в країну в 2022 році.

Після заяв Трампа спікер Палати представників Майк Джонсон також заявив, що в Конгресі "немає апетиту" до ще одного законопроєкту про допомогу Україні.