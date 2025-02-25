СМИ: без помощи США Украина сможет поддерживать нынешний темп войны до лета

Без военной помощи США у Украины есть достаточно оружия, чтобы продолжать воевать в нынешнем темпе до лета.

Об этом сказали The Wall Street Journal нынешние и бывшие западные чиновники, передает "Европейская правда".

К лету Киев может столкнуться с нехваткой боеприпасов и неспособностью использовать некоторые из самых современных видов вооружений.

По словам Селесты Волландер, бывшего высокопоставленного чиновника Пентагона, крупных поставок оружия, которые администрация Джо Байдена отправила или законтрактовала в последние месяцы своей работы, должно хватить, чтобы позволить украинцам продолжать воевать в нынешних темпах как минимум до середины года. Некоторые украинские аналитики говорят, что их страна может продержаться еще дольше.

Европа готовится попытаться восполнить этот дефицит. В 2024 году Европейский Союз, Великобритания и Норвегия совместно предоставили Украине около 25 млрд долларов военной помощи – больше, чем США в том году, по словам европейских чиновников. Континент существенно увеличил производство артиллерийских снарядов, и обсуждается возможность увеличения помощи ЕС до 30 млрд долларов в этом году.

По словам президента Владимира Зеленского, с начала полномасштабного вторжения России в Украину США предоставили почти 70 млрд долларов военной помощи. Это больше, чем все остальные западные союзники Украины вместе взятые, согласно данным Кильского института мировой экономики.

Но Украина также построила собственную мощную индустрию боеприпасов, которая сейчас производит оружия на 30 млрд долларов в год, по словам министра стратегической промышленности страны, что в шесть раз больше, чем годом ранее.

В общем, Украина сейчас строит или финансирует около 55% своей военной техники. По словам одного западного чиновника, США поставляют около 20%, а Европа – 25%.

Но некоторые американские поставки – в том числе современные системы противовоздушной обороны, баллистические ракеты класса "земля-земля", навигационные системы и дальнобойную ракетную артиллерию – фактически невозможно будет заменить в краткосрочной перспективе. Европа просто не производит достаточно – или, в некоторых случаях, не производит вообще.

Как только эти американские поставки закончатся, способность Украины наносить удары на большие расстояния и защищать свои тыловые позиции пострадает, говорят чиновники и аналитики.

"Иметь партнера, который поставляет вам самые качественные военные технологии, по определению незаменимо в некоторых сферах", – сказал Томаш Копечны, посланник чешского правительства по вопросам восстановления Украины.

Бывший президент Джо Байден, прежде чем уйти с должности, пытался сделать так, чтобы Украина могла продолжать воевать как можно дольше. Его администрация отправила оружие из имеющихся американских запасов и подписала контракты с американской оборонной промышленностью на закупку боеприпасов, перехватчиков ПВО, транспортных средств и других материальных средств. Эти поставки продлятся до 2026 года.

"Это было в поддержку того, что мы понимали под стратегией новой администрации: Вести переговоры с позиции силы и показать Путину, что украинцы могут продолжать бороться", – сказала Волландер, бывшая сотрудница Пентагона, которая работала помощником министра обороны в администрации Байдена.

Теперь Дональд Трамп перевернул это предположение, атаковав Зеленского в серии постов в социальных сетях. Он обвинил украинского президента в развязывании войны и назвал его диктатором. Оба утверждения перекликаются с тезисами Кремля об украинском лидере и войне, которая началась, когда Россия вторглась в страну в 2022 году.

После заявлений Трампа спикер Палаты представителей Майк Джонсон также заявил, что в Конгрессе "нет аппетита" к еще одному законопроекту о помощи Украине.