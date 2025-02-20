Трамп звинуватив Україну у зриві угоди щодо надр і знову назвав Зеленського "диктатором"

Президент США Дональд Трамп знову назвав президента України Володимира Зеленського "диктатором", а також розкритикував його за відмову підписати угоду про розробку українських корисних копалин.

Про це він заявив під час виступу на заході у Маямі, повідомляє "Європейська правда".

Трамп сказав, що Зеленський "вмовив США витратити 350 мільярдів доларів на війну, яку, по суті, не можна було виграти".

Він також неправдиво повторив, що США надали Україні більше, ніж Європа, а також сказав, що Європа "отримає свої гроші назад", бо надає їх у вигляді кредитів.

"Сполучені Штати нічого не отримують назад... ми просто даємо наші гроші", – сказав американський президент.

Він також звинуватив Україну у відмові підписати угоду щодо рідкісноземельних копалин, згідно з якою США мали б отримати 50% власності на них.

"У нас була угода щодо рідкісноземельних копалин та іншого, але вони зірвали цю угоду... вони зірвали її два дні тому. У нас була угода, бо я сказав, що витратили 350 мільярдів доларів, Європа отримає свої гроші назад у вигляді кредиту, а ми ні? Ми просто даємо гроші з рук у руки?" – сказав Трамп.

Він додав, що Україна вже не "має справу з тими ж Сполученими Штатами, з якими мали справу кілька місяців тому".

Він також повторив свої непітверджені жодними соціологічними даними слова про низький рейтинг Зеленського, а також назвав його "диктатором без виборів", який проробив "жахливу роботу".

"Зеленському краще діяти швидко або в нього не залишиться країни… бо ця війна йде в неправильному напрямі. А ми у цей час успішно ведемо перемовини про припинення війни з Росією. І всі визнають, що тільки Трамп зможе зробити це… я думаю, Путін навіть визнав", – додав він.

Як відомо, радник президента США з національної безпеки Майк Волц, коментуючи останні різкі заяви Трампа в бік України, згадав про "спротив" укладанню угоди про розробку українських корисних копалин.

Напередодні Трамп підтримав вимогу Росії про проведення в Україні виборів під час війни та заявив, нібито у Володимира Зеленського "рейтинг 4%", що не відповідає дійсності.

За даними ЗМІ, адміністрація Трампа запропонувала Україні надати США 50% власності на рідкісноземельні корисні копалини країни, проте президент Володимир Зеленський відмовився підписувати документ. У Білому домі назвали це рішення "недалекоглядним".

Деталі у статті: Копалини в обмін ні на що: як Україну шантажували у Мюнхені та чому зірвалася угода з США