Єврокомісія: ЄС не пропонував Україні нову угоду щодо критичних матеріалів

Україна не отримувала пропозицію від Європейського Союзу нової взаємовигідної угоди щодо українських критичних матеріалів під час візиту колегії єврокомісарів у Київ 24 лютого, адже партнерство в цій сфері між Україною та ЄС вже триває.

Про це повідомив речник Єврокомісії Тома Реньє під час брифінгу 25 лютого, передає кореспондент "Європейської правди".

У відповідь на прохання журналістів прокоментувати слова єврокомісара з питань промислової стратегії Стефана Сежурне, який 24 лютого у Києві повідомив, що запропонував українським урядовцям "взаємовигідну угоду" щодо українських критично важливих ресурсів, речник Єврокомісії сказав, що нової пропозиції не було, а єврокомісар лиш наголосив на відданості попереднім домовленостям.

"Немає ніякої пропозиції", – заявив Тома Реньє і пояснив, що співпраця ЄС з Україною стосовно критичних матеріалів розпочалася ще чотири роки тому.

Він розповів, що "з 2021 року ЄС має партнерство з Україною щодо критичних матеріалів, формалізоване через Меморандум про взаєморозуміння".

"Під час вчорашнього візиту колегії до Києва (єврокомісар Сежурне) дійсно зустрічався зі своїми українськими колегами, і він підтвердив нашу відданість виконанню цього Меморандуму про взаєморозуміння і прискоренню роботи з метою зміцнення нашого взаємовигідного партнерства", – уточнив речник Єврокомісії.

"Як і у випадку з усіма партнерствами ЄС щодо критичної сировини, які ми маємо, ця співпраця стосується не лише забезпечення ланцюгів постачання для ЄС, а й сприяння створенню місцевої доданої вартості та розбудови потенціалу в країнах-партнерах, забезпечуючи взаємну вигоду", – додав він.

"Як бачите, мова йде саме про співпрацю з Україною, а не про будь-яку конкуренцію зі США", – підкреслив Тома Реньє.

Нагадаємо, що 24 лютого єврокомісар з питань промислової стратегії Стефан Сежурне заявив, що запропонував українським урядовцям взаємовигідну угоду щодо українських критичних матеріалів.

Того ж дня президент США Дональд Трамп заявив, що готовий "цього або наступного тижня" зустрітись у Білому домі з Володимиром Зеленським для підписання угоди про використання корисних копалин.

Раніше віцепрем’єрка Ольга Стефанішина повідомила, що українська та американська команди перебувають на фінальному етапі переговорів щодо угоди про українські корисні копалини.