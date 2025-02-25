Єврокомісар з питань промислової стратегії Стефан Сежурне заявив, що під час візиту до Києва разом з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн він запропонував українським урядовцям взаємовигідну угоду щодо українських критичних мінералів.

Як пише "Європейська правда", про це Сежурне сказав у понеділок, його заяву наводить агентство AFP.

Багатство українських корисних копалин, включаючи марганець, титан, графіт і літій, стало предметом напружених переговорів між Києвом і Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп наполягає на тому, що США заслуговують на "повернення своїх грошей" за допомогу в захисті України від російського вторгнення.

Єврокомісар заявив, що під час візиту до Києва він запропонував українським урядовцям іншу потенційну угоду.

"21 з 30 критично важливих матеріалів, яких потребує Європа, може бути наданий Україною в рамках взаємовигідного партнерства", – сказав Сежурне після зустрічі, яка відбулася в третю річницю повномасштабного вторгнення Росії.

"Додаткова цінність, яку пропонує Європа, полягає в тому, що ми ніколи не будемо вимагати угоди, яка не є взаємовигідною", – додав він.

У понеділок Дональд Трамп заявив, що готовий "цього або наступного тижня" зустрітись у Білому домі з Володимиром Зеленським для підписання угоди про використання корисних копалин.

Раніше цього дня віцепрем’єрка Ольга Стефанішина повідомила, що українська та американська команди перебувають на фінальному етапі переговорів щодо угоди про українські корисні копалини.

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції в неділю заявив, що в угоді про використання українських природних ресурсів з американською стороною мають бути включені чіткі гарантії безпеки від США.