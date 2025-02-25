Інтерв'ю про пастку Путіна для Трампа та участь США у "розподілі світу" між трьома імперіями

Габріелюс Ландсбергіс, коли очолював МЗС Литви, був одним з найбільш проукраїнських міністрів закордонних справ у ЄС.

Він критикував політику адміністрації попереднього президента США Джо Байдена стосовно російської війни проти України. І це додатково підвищує вагу його оцінок щодо дій адміністрації Дональда Трампа. Зрештою, Ландсбергіс – політик від правої християнсько-демократичної партії, і для нього партія Трампа, тобто республіканці – це радше ідеологічні союзники.

Утім, зараз і Україна, і Європа мають готуватися до втрати партнерства із США.

Про те, як Київ має уникнути ще більших помилок на цьому шляху, про посилення Китаю та розподіл світу між "трьома імперіями" редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко поспілкувався з Габріелюсом Ландсбергісом у Києві. Текстове інтерв’ю – в матеріалі "Не підписуйте жодних угод, навіть під шантажем Трампа. Будуть важкі часи". Інтерв’ю Ландсбергіса. Далі – головні тези ексміністра закордонних справ Литви.

Нам тепер потрібно готуватися до боротьби з Росією за умов, коли США більше орієнтуються на Росію, ніж на нас.

Найбільша проблема з Трампом полягає в тому, що Путін вже спіймав його і загнав у пастку. Трамп опинився в пастці через своє прагнення досягнути швидкої мирної угоди. На що Путін відповів: я можу зробити так, щоб ти отримав швидку угоду, якщо решта не має значення.

"Решта не має значення" означає, що решту отримує Путін. Тобто він отримує все.

Тож наразі росіяни перебувають у чудовому становищі.

Вже очевидно, що Путін схиляє Трампа до припинення військової присутності США у Європі. Я ніколи не сумнівався, що він буде просити про це. І якщо Путін поставить перед Трампом умову – "або ви забираєте війська з Європи, або не отримаєте швидкої угоди", – то це знову заганятиме президента Трампа до пастки.

Трамп, атакуючи своїх союзників, насправді догоджає Китаю.

Для Китаю все виглядає так, що США погодилися на перерозподіл світу. У Трампа є свої територіальні амбіції, які він оголосив – це Гренландія, Панама, Канада. Росія має власні імперські амбіції – Україна, частина Європи, Балтія, напевно, щось ще. І Китай теж має свої.

З китайської точки зору це виглядає так: то давайте розділимо світ на трьох, і кожен отримає те, що для нього важливе.

Три імперії, які мають право на існування і ділять світ – для Трампа це і є балансом. Він вважає, що його імперія більша, але він поважає інші імперії та їхніх імператорів.

Він завжди говорив: я поважаю Сі, я поважаю Путіна.

Але є проблема: у будь-якій грі, у будь-якій війні, у будь-якій геополітичній ситуації план Китаю полягає в тому, щоб вийти на перше місце.

Зараз Китай може повторити стратегію Кіссінджера і скористатися розколом між Сполученими Штатами і Європою.

Понад те, Китай навіть пропонує гарантії безпеки.

Це найпарадоксальніша річ, від якої насправді вибухає мозок, але це так: Китай може запропонувати Україні кращу угоду, ніж США.

За цих умов Україні потрібно продовжувати воювати і не давати жодних зобов’язань. Не підписуйте жодні угоди з США. Водночас було б мудро готуватися до складніших часів. Бо я впевнений: якщо Україна і Європа відкинуть угоду Трампа, Путін піде на ескалацію.

Ми, європейці, в одному човні з вами. Європа має ресурси для допомоги Україні.

Якщо Європа хоче вижити, якщо вона хоче пройти через ці часи – вона має усі можливості це зробити.

Перемир'я в Україніможливе. Але війна триватиме, поки Путін не буде переможений.

Повне інтерв’ю – в матеріалі "Не підписуйте жодних угод, навіть під шантажем Трампа. Будуть важкі часи". Інтерв’ю Ландсбергіса.