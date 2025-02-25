Интервью о ловушке для Трампа и участии США в "разделе мира" между тремя империями

Габриэлюс Ландсбергис, когда возглавлял МИД Литвы, был одним из самых проукраинских министров иностранных дел в ЕС.

Он критиковал политику администрации предыдущего президента США Джо Байдена в отношении российской войны против Украины. И это дополнительно повышает вес его оценок относительно действий администрации Дональда Трампа. В конце концов, Ландсбергис – политик от правой христианско-демократической партии, и для него партия Трампа, то есть республиканцы – это скорее идеологические союзники.

Впрочем, сейчас и Украина, и Европа должны готовиться к потере партнерства с США.

О том, как Киев должен избежать еще больших ошибок на этом пути, об усилении Китая и разделе мира между "тремя империями" редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко пообщался с Габриелюсом Ландсбергисом в Киеве. Текстовое интервью – в материале "Не подписывайте никаких соглашений, даже под шантажом Трампа. Будут тяжелые времена". Интервью Ландсбергиса. Далее – главные тезисы экс-министра иностранных дел Литвы.

Нам теперь нужно готовиться к борьбе с Россией в условиях, когда США больше ориентируются на Россию, чем на нас.

Самая большая проблема с Трампом заключается в том, что Путин уже поймал его и загнал в ловушку. Трамп оказался в ловушке из-за своего стремления достичь быстрого мирного соглашения. На что Путин ответил: я могу сделать так, чтобы ты получил быструю сделку, если остальное не имеет значения.

"Остальное не имеет значения" означает, что остальное получает Путин. То есть он получает все.

Поэтому сейчас россияне находятся в прекрасном положении.

Уже очевидно, что Путин склоняет Трампа к прекращению военного присутствия США в Европе. Я никогда не сомневался, что он будет просить об этом. И если Путин поставит перед Трампом условие – "или вы забираете войска из Европы, или не получите быстрого соглашения", – то это снова будет загонять президента Трампа в ловушку.

Трамп, атакуя своих союзников, на самом деле угождает Китаю.

Для Китая все выглядит так, что США согласились на передел мира. У Трампа есть свои территориальные амбиции, которые он объявил – это Гренландия, Панама, Канада. Россия имеет собственные имперские амбиции – Украина, часть Европы, Балтия, наверное, что-то еще. И Китай тоже имеет свои.

С китайской точки зрения это выглядит так: давайте разделим мир на троих, и каждый получит то, что для него важно.

Три империи, которые имеют право на существование и делят мир– для Трампа это и есть баланс. Он считает, что его империя больше, но он уважает другие империи и их императоров.

Он всегда говорил: я уважаю Си, я уважаю Путина.

Но есть проблема: в любой игре, в любой войне, в любой геополитической ситуации план Китая заключается в том, чтобы выйти на первое место.

Сейчас Китай может повторить стратегию Киссинджера и воспользоваться расколом между Соединенными Штатами и Европой.

Более того, Китай даже предлагает гарантии безопасности.

Это самая парадоксальная вещь, от которой на самом деле взрывается мозг, но это так: Китай может предложить Украине лучшую сделку, чем США.

В этих условиях Украине нужно продолжать воевать и не давать никаких обязательств. Не подписывайте никакие соглашения с США. В то же время было бы мудро готовиться к более сложным временам. Потому что я уверен: если Украина и Европа отвергнут соглашение Трампа, Путин пойдет на эскалацию.

Мы, европейцы, в одной лодке с вами. Европа имеет ресурсы для помощи Украине.

Если Европа хочет выжить, если она хочет пройти через эти времена – она имеет все возможности это сделать.

Перемирие в Украине возможно. Но война будет продолжаться, пока Путин не будет побежден.

Полное интервью – в материале "Не подписывайте никаких соглашений, даже под шантажом Трампа. Будут тяжелые времена". Интервью Ландсбергиса.