Дату візиту Зеленського до США поки не погодили

Дату візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона ще не визначили, хоча і є "робочий" варіант про 28 лютого, озвучений Дональдом Трампом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це президент сказав у спілкуванні зі ЗМІ 26 лютого.

Зеленський підтвердив, що пропозиція щодо візиту у Штати була, проте "який формат і коли" – поки не визначено.

"Так, там є робоча дата, те, що сказав президент США – п’ятниця. Офіси на зв’язку", – сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що угода про надра "майже" готова і Зеленський приїде до Вашингтона 28 лютого.

Вдень 26 лютого прем’єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив, що проєкт попередньої угоди із США готовий, та розкрив його деталі. Зокрема, угода має зв’язок із гарантіями безпеки для України.

Читайте повний текст "Угоди про копалини" між Україною та США.