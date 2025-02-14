Хто більше надає Україні зброї: США чи Європа

Президент США Дональд Трамп вказує на те, що Сполученим Штатам дорого обходиться підтримка України. Причому, судячи з його заяв, з кожним днем вона стає все "дорожчою".

Спочатку він згадував про фантастичні $300 мільярдів для України, які лише за пару днів вже стають $350 мільярдами.

Нагадаємо, у Пентагоні закликають Європу взяти на себе більшу частину військової допомоги Україні.

Про те, скільки зброї Україні надають США та Європа, читайте в колонці директора програми "Європа і світ" Міжнародного фонду "Відродження" Дмитра Шульги Чия підтримка більша: чому США не варто дорікати Європі "меншою допомогою" Україні. Далі – стислий її виклад.

Для того, щоб проаналізувати постачання для України Шульга звертається до публічно доступних даних порталу Oryx.

Згідно з даними сайту, внесок Європи і США у допомозі Україні по основних типах озброєння наступний:

Європа надала Україні 51 літак різних типів, і ще +85 надходять. США – нуль. І це при тому, що європейці віддали більшу частину парку F-16 Україні, натомість уклавши контракти про придбання нових і дорожчих F-35 у тих же США.

По гелікоптерах, Європа надала 73, США – 21.

По танках, Європа надала 887 танків, а США – лише 31 танк Abrams, і ще десь закупили 45 радянських Т-72, яких модернізували у Чехії і поставили Україні. Для порівняння, Австралія пообіцяла поставити Україні 49 Abrams – більше, ніж США, у яких таких танків тисячі на складах).

По БМП, Європа надала 1086 різних типів, США – 300 Bradley.

"При тому, що знову-таки, у них на складах тих машин тисячі стоять гниють без діла", – звертає увагу автор колонки.

Він продовжує, що по буксованій артилерії, публічно доступні цифри кажуть, що США надали 259 гаубиць, а Європа – 183, але реальна цифра має бути значно більша, бо багато країн не розкривали публічно свої поставки так, як це робили США.

По САУ, Європа надала 762 різних типів, а США – 18.

"Звичайно, внесок американців значний, у деяких аспектах визначальний. Але європейський внесок аж ніяк не менший у загальних цифрах, а по багатьох позиціях – більший", – зазначає директор програми "Європа і світ" Міжнародного фонду "Відродження".

При цьому, нагадує Дмитро Шульга, європейські країни надають значний відсоток своїх систем. Данія взагалі віддала всі свої САУ Україні. Натомість Сполучені Штати, за словами автора колонки, сидять на гігантських запасах бронетехніки, які навряд їм будуть колись потрібні у таких кількостях.

Докладніше – в колонці Дмитра Шульги Чия підтримка більша: чому США не варто дорікати Європі "меншою допомогою" Україні.