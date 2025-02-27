Трамп анонсував 25% мита на товари з ЄС "незабаром", Брюссель обіцяє реагувати швидко

На засіданні свого кабінету в Білому домі американський президент Дональд Трамп повторив свої погрози щодо митних тарифів, спрямованих на Європу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Financial Times.

Американський президент оголосив у середу, під час свого першого засідання кабінету міністрів у Білому домі, що європейські товари "незабаром" будуть обкладені 25% митом.

"Ми прийняли рішення, і ми оголосимо його незабаром, це буде 25%", – запевнив Трамп. Це рівень, на якому канадські та мексиканські товари також повинні оподатковуватися з початку квітня.

У Єврокомісії запевнили, що відреагують "рішуче і негайно". "ЄС завжди захищатиме європейський бізнес, працівників і споживачів від необґрунтованих митних зборів", – заявили в ЄК.

Дональд Трамп вже попереджав Європейський Союз про ці додаткові тарифи, вважаючи, що з його країною погано поводяться в Брюсселі.

"Я беру до уваги те, що було зроблено. Але ЄС був дуже несправедливий до нас, у нас торговий дефіцит у 350 мільярдів доларів, вони не купують наші автомобілі, нашу сільськогосподарську продукцію, вони майже нічого не купують, ми повинні це виправити", – заявляв він в середині лютого.

"ЄС зберігає митні збори одними з найнижчих у світі і не бачить виправдання для підвищення американських митних зборів на свій експорт", – заявила, зі свого боку, Єврокомісія кількома днями раніше.

"ЄС був створений для того, щоб надурити Сполучені Штати. Це була мета, і вони досягли успіху. Але тепер я президент", – сказав Трамп, додавши, що у європейських країн може виникнути спокуса вжити заходів у відповідь, але "вони цього не зроблять".

"Вони можуть спробувати це зробити, але наслідки ніколи не будуть такими ж, тому що ми можемо піти. Ми – ріг достатку, те, чого всі хочуть, і вони можуть спробувати помститися, але це не спрацює", – повторив він.

"Все, що нам потрібно зробити, це перестати щось купувати, і якщо це станеться, ми переможемо", – наполягав він.

Як повідомлялося, французький президент Емманюель Макрон сподівається, що переконав свого американського візаві Дональда Трампа не вести торговельну війну проти Європи, а зосередитися на Китаї.

Трамп раніше оголосив про наміри запровадити тарифи на експорт сталі та алюмінію до США в розмірі 25%. Вони можуть набути чинності вже 12 березня.

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