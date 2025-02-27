Трамп анонсировал 25% пошлины на товары из ЕС "вскоре", Брюссель обещает реагировать быстро

На заседании своего кабинета в Белом доме американский президент Дональд Трамп повторил свои угрозы относительно таможенных тарифов, направленных на Европу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Financial Times

Американский президент объявил в среду, во время своего первого заседания кабинета министров в Белом доме, что европейские товары "вскоре" будут обложены 25% пошлиной.

"Мы приняли решение, и мы объявим его вскоре, это будет 25%", – заверил Трамп. Это уровень, на котором канадские и мексиканские товары также должны облагаться налогом с начала апреля.

В Еврокомиссии заверили, что отреагируют "решительно и немедленно". "ЕС всегда будет защищать европейский бизнес, работников и потребителей от необоснованных таможенных пошлин", – заявили в ЕК.

Дональд Трамп уже предупреждал Европейский Союз об этих дополнительных тарифах, считая, что с его страной плохо обращаются в Брюсселе.

"Я принимаю во внимание то, что было сделано. Но ЕС был очень несправедлив к нам, у нас торговый дефицит в 350 миллиардов долларов, они не покупают наши автомобили, нашу сельскохозяйственную продукцию, они почти ничего не покупают, мы должны это исправить", – заявлял он в середине февраля.

"ЕС сохраняет таможенные пошлины одними из самых низких в мире и не видит оправдания для повышения американских таможенных пошлин на свой экспорт", – заявила, со своей стороны, Еврокомиссия несколькими днями ранее.

"ЕС был создан для того, чтобы разозлить Соединенные Штаты. Это была цель, и они преуспели. Но теперь я президент", – сказал Трамп, добавив, что у европейских стран может возникнуть соблазн принять ответные меры, но "они этого не сделают".

"Они могут попытаться это сделать, но последствия никогда не будут такими же, потому что мы можем уйти. Мы – рог изобилия, то, чего все хотят, и они могут попытаться отомстить, но это не сработает", – повторил он.

"Все, что нам нужно сделать, это перестать что-то покупать, и если это произойдет, мы победим", – настаивал он.

Как сообщалось, французский президент Эмманюэль Макрон надеется, что убедил своего американского визави Дональда Трампа не вести торговую войну против Европы, а сосредоточиться на Китае.

Трамп ранее объявил о намерениях ввести тарифы на экспорт стали и алюминия в США в размере 25%. Они могут вступить в силу уже 12 марта.

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