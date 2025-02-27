Адміністрація Трампа скасувала понад 90% грантів USAID на зовнішню допомогу

Адміністрація Дональда Трампа заявила, що скасовує понад 90% грантів Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) з надання зовнішньої допомоги.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN.

"Загалом, майже 5800 грантів USAID було скасовано, а понад 500 грантів USAID було збережено", – йдеться у поданні адміністрації.

"Загальна гранична вартість збережених контрактів становить приблизно 57 мільярдів доларів США", – йдеться у поданні.

На додаток до скасування грантів USAID, "приблизно 4 100 державних грантів було скасовано, а приблизно 2 700 державних грантів було збережено", – йдеться у повідомленні.

Пізніше в середу адміністрація уточнила, що "все ще залишається 297 контрактів, які потребують перегляду".

Значне скорочення зовнішньої допомоги, як зазначає CNN, є ударом по роботі неприбуткових організацій та підрядників. Програми допомоги по всьому світу зупинилися через масштабне заморожування фінансування та перегляд мільярдних обсягів допомоги.

Оновлена інформація від адміністрації Трампа була подана у відповідь на судовий позов, який оскаржує повне призупинення іноземної допомоги.

Згідно з поданою заявою, державний секретар Марко Рубіо в середу "прийняв остаточне рішення щодо кожного гранту на індивідуальній основі, вирішивши або зберегти грант, або припинити його дію відповідно до умов інструменту або незалежного юридичного органу як такого, що не відповідає національним інтересам і зовнішній політиці Сполучених Штатів".

Однак у середу позивачі в цьому позові відмовилися від твердження, що Рубіо особисто переглядав усі рішення про розірвання контрактів, стверджуючи, що "одній людині або навіть групі людей було б неможливо змістовно переглянути всі ці контракти і присудження за такий короткий період".

Скорочення грантів сталися до того як федеральний суддя зобов'язав адміністрацію Трампа виконати тимчасову заборону на призупинення фінансування іноземної допомоги і дав Державному департаменту час до вечора середи, щоб оплатити всі рахунки за роботи, виконані до 13 лютого.

7 лютого Трамп заявив, що в Агентстві США з міжнародного розвитку "корупція досягла нечуваного рівня", а тому його необхідно ліквідувати.

Того ж дня американський суддя тимчасово дозволив приблизно 2700 співробітникам USAID, відправленим адміністрацією Трампа у відпустку, повернутися до роботи.