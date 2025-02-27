Администрация Трампа отменила более 90% грантов USAID на внешнюю помощь

Администрация Дональда Трампа заявила, что отменяет более 90% грантов Агентства США по международному развитию (USAID) по оказанию внешней помощи.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN.

"В общем, почти 5800 грантов USAID было отменено, а более 500 грантов USAID было сохранено", – говорится в представлении администрации.

"Общая предельная стоимость сохраненных контрактов составляет примерно 57 миллиардов долларов США", – говорится в представлении.

В дополнение к отмене грантов USAID, "примерно 4 100 государственных грантов было отменено, а примерно 2 700 государственных грантов было сохранено", – говорится в сообщении.

Позже в среду администрация уточнила, что "все еще остается 297 контрактов, требующих пересмотра".

Значительное сокращение внешней помощи, как отмечает CNN, является ударом по работе неприбыльных организаций и подрядчиков. Программы помощи по всему миру остановились из-за масштабного замораживания финансирования и пересмотра миллиардных объемов помощи.

Обновленная информация от администрации Трампа была подана в ответ на судебный иск, который оспаривает полное приостановление иностранной помощи.

Согласно поданному заявлению, государственный секретарь Марко Рубио в среду "принял окончательное решение по каждому гранту на индивидуальной основе, решив либо сохранить грант, либо прекратить его действие в соответствии с условиями инструмента или независимого юридического органа как такового, что не соответствует национальным интересам и внешней политике Соединенных Штатов".

Однако в среду истцы в этом иске отказались от утверждения, что Рубио лично пересматривал все решения о расторжении контрактов, утверждая, что "одному человеку или даже группе людей было бы невозможно содержательно пересмотреть все эти контракты и присуждения за такой короткий период".

Сокращения грантов произошли до того как федеральный судья обязал администрацию Трампа выполнить временный запрет на приостановление финансирования иностранной помощи и дал Государственному департаменту время до вечера среды, чтобы оплатить все счета за работы, выполненные до 13 февраля.

7 февраля Трамп заявил, что в Агентстве США по международному развитию "коррупция достигла неслыханного уровня", а потому его необходимо ликвидировать.

В тот же день американский судья временно разрешил примерно 2700 сотрудникам USAID, отправленным администрацией Трампа в отпуск, вернуться к работе.